C4: premières joutes pour la toute nouvelle Ligue Europa Conférence

Pour le lancement de la Ligue Europa Conférence mardi, le Feyenoord défie le Maccabi Haïfa, alors que Tottenham et l'AS Rome, les têtes d'affiche de cette compétition faisant la part belle aux clubs méconnus de la scène européenne, sont attendues jeudi.

Les premières rencontres de cette toute nouvelle Coupe d'Europe, inaugurée cette saison, auront lieu dès mardi entre le Maccabi Tel-Aviv et les Arméniens d'Alashkert, et entre le Maccabi Haïfa et le club néerlandais du Feyenoord Rotterdam (16h30).

Jeudi, Tottenham, emmené par l'attaquant Harry Kane, se présente sur le terrain de celui français du Stade Rennais jeudi (18h45) pour la première journée de la phase de poules.

Le club anglais, finaliste de la Ligue des champions 2019, fait figure de grandissime favori pour cette Ligue Europa Conférence.

L'autre grand d'Europe à étrenner la compétition est l'AS Rome. Les Giallorossi accueillent un adversaire abordable: le CSKA Sofia (21h00), 3e du Championnat de Bulgarie la saison dernière.

Parmi les autres affiches, l'Union Berlin va défier le Slavia Prague (18h45), champion de République tchèque en titre, sur sa pelouse, et les joueurs du Lincoln Red Imps entreront dans l'histoire du football en devenant la première équipe de Gibraltar à disputer une compétition européenne, en recevant le PAOK Salonique (18h45).

Programme de la 1re journée de la Ligue Europa Conférence, disputée mardi et jeudi

Mardi

Groupe A

(16h30) Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Alashkert (ARM)

Groupe E

(16h30) Maccabi Haïfa (ISR) - Feyenoord Rotterdam (NED)

Jeudi:

Groupe A

(18h45) HJK Helsinki (FIN) - Linz (AUT)

Groupe B

(18h45) Flora (EST) - La Gantoise (BEL)

(21h00) Anorthosis (CYP) - Partizan Belgrade (SRB)

Groupe C

(21h00) Bodo/Glimt (NOR) - Zorya Louhansk (UKR)

AS Rome (ITA) - CSKA Sofia (BUL)

Groupe D

(21h00) Randers (DEN) - AZ Alkmaar (NED)

Jablonec (CZE) - CFR Cluj (ROM)

Groupe E

(18h45) Slavia Prague (CZE) - Union Berlin (GER)

Groupe F

(18h45) Lincoln FC (GIB) - PAOK Salonique (GRE)

Slovan Bratislava (SVK) - Copenhague (DEN)

Groupe G

(18h45) NS Mura (SLO) - Vitesse Arnhem (NED)

Rennes (FRA) - Tottenham (ENG)

Groupe H

(16h30) Kairat Almaty (KAZ) - Omonia Nicosie (CYP)

(18h45) Qarabag (AZE) - FC Bâle (SUI)

