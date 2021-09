Les grands d'Europe se l'arrachent: énorme bataille en vue autour de Youri Tielemans

Youri Tielemans pourrait bien avoir l'embarras du choix la saison prochaine. Le Diable Rouge est un joueur convoité, lui qui réussit de solides performances à Leicester. Ces dernières semaines, le Guardian évoquait des intérêts du Real Madrid et de nombreux clubs anglais, dont Manchester United et Liverpool.

Mais le Mundo Deportivo annonce de son côté que c'est dorénavant le FC Barcelone qui s'est mis en tête d'attirer le Diable Rouge. "Le Barça a avoué son intérêt et affirme qu’il est l’une de ses priorités. Mais le Real Madrid et d’autres clubs de Premier League, à l’instar de Manchester United et Liverpool, gardent un œil sur son développement", peut-on lire dans le journal espagnol.

Voilà qui annonce une fameuse bataille dans moins d'un an !