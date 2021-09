Une incroyable histoire: Cristiano Ronaldo "prive" ses coéquipiers de brownie à la cantine (vidéo)

L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United, ce sont aussi des petites histoires inattendues. C'est notamment le cas à la cantine du club, où l'influence du Portugais se fait déjà sentir.

Cristiano Ronaldo a déjà une énorme influence dans le vestiaire de Manchester United. C'est ce qu'a révélé le deuxième gardien du club anglais, Lee Grant, dans Talk Sport. Il raconte une anecdote qui a eu lieu vendredi soir, lors d'un souper entre coéquipiers dans l'enceinte du club.

"Le vendredi soir à l'hôtel, comme vous le savez, vous finissez votre dîner et généralement, vous avez quelques trucs pour "tricher", raconte-t-il avec le sourire. C'est là que Ronaldo intervient, bien malgré lui. "Vous avez un crumble aux pommes et de la crème anglaise ou un brownie et de la crème, des trucs de dessert. Je vous le promets, pas un seul joueur n'a touché au crumble et à la crème anglaise. Pas un seul joueur n'est allé chercher ce brownie. Pourquoi ? Parce que tout le monde a vu l’assiette de Cristiano. C'était évidemment l'assiette la plus propre et la plus saine que l'on puisse imaginer. Et j'ai été très surpris de voir que pas un seul joueur n'a osé se lever et prendre cette malbouffe".

Il est vrai que Ronaldo est connu pour être particulièrement vigilant sur son alimentation, autant que sur sa préparation. Si cela peut influencer ses coéquipiers, c'est tant mieux pour le club !