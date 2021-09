Anne Ruwet préface la reprise de la Ligue des Champions : "On verra comment Barcelone va gérer l'après-Messi !"

Le coup d'envoi de la Ligue des Champions 2021-2022, c'est ce soir sur Club RTL ! Notre journaliste de RTL Sport, Anne Ruwet, nous préface cette première soirée européenne.

C'est le grand retour de la plus grande compétition européenne de football. Si tout le monde attend avec impatience le choc de demain entre le Club de Bruges et le Paris Saint-Germain et les premiers pas de Lionel Messi sur les pelouses belges, d'autres très beaux matchs nous attendent ce soir, avec en affiche principale, le duel de géants entre Barcelone et le Bayern Munich.



"Leurs palmarès parlent d'eux-mêmes," explique Anne Ruwet. "En cumulé, ces deux équipes ont remporté 11 trophées en Ligue des champions, le Bayern en est à 6, le Barça 5. Ce soir, ce sont les Allemands qui sont désignés favoris."



Et pour cause : tout le monde se demande comment le Barça va gérer "l'après-Messi", parti du club catalan cet été. "Certains joueurs continuent à s'exprimer en disant que le groupe était tout simplement en état de choc, le vide qu'il a laissé étant tellement énorme," précise notre consultante. "Affaire à suivre ce soir, sur le terrain, mais ce qui est sûr c'est qu'un Barcelone-Bayern Munich nous donne toujours du spectacle." La dernière rencontre entre les deux clubs s'était, en effet, soldée sur un score de 8-2 pour les Allemands, une véritable baffe pour les Catalans.



Cristiano Ronaldo à un match d'un nouveau record



Le Portugais, qui vient d'écrire son nom dans l'histoire la semaine passée en devenant le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, a l'occasion d'égaler un nouveau record ce soir. "Il est actuellement à 176 matchs joué dans la compétition. S'il joue ce soir face au Young Boys il sera à 177 et il égalera le nombre d'apparitions en Ligue des champions, un record qui est pour l'instant détenu par Iker Casillas." détaille notre journaliste.

Si l'équipe de Ronaldo, Manchester United, fait évidemment partie des équipes à suivre, pour nos consultants RTL Sport il y a un autre club anglais qui fait figure de favori : Chelsea. "C'est le tenant du titre qui, selon eux, peut valider une nouvelle fois ce titre en Ligue des champions." affirme Anne Ruwet. Le club a notamment été renforcé par l'arrivée d'un certain Romelu Lukaku, notre Diable Rouge qui a déjà marqué 3 buts avec son nouveau club. Il aura l'occasion, peut-être ce soir face au Zenit Saint-Pétersbourg, d'inscrire son premier but en Ligue des champions avec Chelsea.



A noter qu'il y a 12 Diables Rouges qui sont engagés dans la compétition.



La finale se disputera, quant à elle, le 28 mai prochain, au Stade de Saint-Pétersbourg en Russie.