Mondiaux de cyclisme: La Suisse sera emmenée par le champion d'Europe du chrono Stefan Küng et Marc Hirschi

(Belga) Stefan Küng, double champion d'Europe en titre du contre-la-montre et Marc Hirschi, troisième l'an passé aux championnats du monde d'Imola, emmèneront la sélection suisse lors des Mondiaux de cyclisme sur route, organisés en Belgique du 19 au 26 septembre. La Fédération suisse a dévoilé ses sélections mardi.

Stefan Küng sera l'un des principaux favoris du contre-la-montre prévu le 19 septembre entre Knokke-Heist et Bruges. La semaine dernière, le coureur de Groupama-FDJ a laissé derrière lui le champion du monde italien Filippo Ganna et Remco Evenepoel lors du chrono de l'Euro à Trente pour s'offrir un deuxième titre européen de rang. Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), quatrième à Trente, disputera également l'épreuve chronométrée. Selon le communiqué de Swiss Cycling, c'est dans les contre-la-montre élites que la Suisse, qui alignera la championne d'Europe Marlen Reusser dans l'épreuve féminine, dispose des meilleures chances de médaille, ainsi que dans le relais mixte, où Küng, Bissegger et Reusser seront tous les trois alignés. Küng et Bissegger prendront aussi le départ de la course en ligne le 26 septembre entre Anvers et Louvain. Marc Hirschi (Team-UAE Emirates), qui revient en forme après un début de saison difficile, rejoindra Küng comme chef de file. Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Fabian Lienhard (Groupama-FDJ) et Michael Schär (AG2R Citroën) complèteront la sélection. (Belga)