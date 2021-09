Bruges est prévenu: le PSG pourrait bien aligner le trio Messi-Neymar-Mbappé

Le Paris Saint-Germain rencontrera le Club Bruges mercredi lors de la première journée de la Ligue des Champions de football. Mardi, en conférence de presse, l'entraîneur parisien est resté mystérieux quant à la possibilité d'aligner pour la première fois en même temps, ne fut-ce que pendant une partie de rencontre, ses stars Neymar, Kylian Mbappé et le nouveau venu Lionel Messi. "Peut-être qu'ils joueront ensemble, c'est possible", a souri l'Argentin.

Depuis son arrivée à Paris, Messi n'a joué que 25 minutes, à Reims, le 29 août. L'Argentin avait alors remplacé Neymar. Les trois vedettes n'ont donc pas encore joué la moindre minute ensemble. Une première qui pourrait survenir au stade Jan Breydel mercredi. "Comme tout le monde, je suis excité par l'association des trois. Je serais fou sinon. Je dois me rendre face à la demande collective", a lancé avec un large sourire Pochettino.

Pochettino a indiqué qu'il a encore "quelques doutes" concernant son équipe pour mercredi, qui seront levés "après l'entraînement d'aujourd'hui". Demi-finaliste l'an passé, le PSG a effectué un recrutement spectaculaire, avec aussi les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. "Nous sommes peut-être l'équipe à battre pour certains. Mais Chelsea est le tenant du titre et s'est renforcé. Il a même investi plus que nous", souligne l'entraîneur argentin, en référence au transfert de Romelu Lukaku. "Nous avons recruté de grands noms, mais nous ne sommes pour l'instant qu'un groupe de joueurs. Nous devons à présent nous convertir en équipe, comme Chelsea l'a fait l'an passé, en devenant une équipe solide qui est devenue championne. Nous devons mettre les bases pour devenir une grande équipe."

Le PSG ouvrira sa saison européenne à Bruges. "Une équipe qui joue bien au football", a confié Pochettino. "Elle a dominé la D1 belge ces dernières années. C'est une équipe très physique, avec de bons joueurs, qui développe un football attractif. Elle peut utiliser plusieurs systèmes, varier entre le 3-5-2 et le 4-3-3. Il faudra une concentration absolue et du respect pour l'adversaire. Nous sommes en Ligue des Champions, ce sont les meilleures équipes d'Europe. Demain, ce sera un match difficile, on devra mettre toutes les chances de notre côté pour gagner le match."