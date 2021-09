Cristiano Ronaldo, 177 matchs en Ligue des Champions: les compliments de nos consultants (vidéo)

Manchester United a récupéré un certain Cristiano Ronaldo cet été. Le Portugais revient sur les terres qui l'ont révélé à toute l'Europe et cela ne peut que réjouir nos consultants. Pour eux, Cristiano Ronaldo, qui a égalé ce soir le record de Casillas avec 177 matchs en Ligue des Champions, est l'exemple à suivre.

"Il est impressionnant, c'est l'homme de toutes les statistiques", confirme même Philippe Vande Walle. "Il a déjà dit qu'il voulait jouer jusque 40 ans alors qu'il vient seulement de revenir à ses premiers amours. Il en est capable: quand on voit l'athlète, ses performances... C'est difficile de dire qu'il a encore une marge de progression, mais c'est son ADN à lui de dire qu'il doit encore continuer, même à l'entraînement. Je le vois jouer jusqu'à 40 ans".

Pour Felice Mazzu, le choix de Manchester United était le bon. Et surtout au vu du contexte. "Il n'était plus heureux en Italie", lâche d'ailleurs l'entraîneur de l'Union."C'est quelqu'un qui a besoin d'attention. C'est un vrai professionnel et comme Philippe l'a dit, il a déclaré vouloir jouer jusque 40 ans et il peut y arriver, parce qu'il donne tout pour son métier, pour sa passion. Il avait besoin de retrouver de l'amour, ce sera le cas à Manchester". Felice Mazzu.

Auteur de 3 buts en deux matchs, le retour de Ronaldo à Manchester United a bien débuté...