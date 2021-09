Ligue des Champions - Le Club Bruges lance sa saison européenne contre le PSG et ses stars

(Belga) Le Club Bruges débute sa saison européenne mercredi (21h00), avec la première journée du groupe A de la Ligue des Champions. Un départ en fanfare pour les Brugeois, qui reçoivent le Paris Saint-Germain et ses stars.

Le PSG pourrait aligner pour la première fois, ne fut-ce que pendant une partie du match, son trio de choc formé par Neymar, Kylian Mbappé et le nouveau venu, Lionel Messi. Autant dire que le stade Jan Breydel attirera tous les regards ce mercredi. En conférence de presse, Mauricio Pochettino est resté évasif se contentant d'un "peut-être, c'est possible" au sujet de la présence simultanée sur le terrain des trois joueurs. Malgré la pléiade de stars qui garnissent les rangs parisiens, Clement a estimé que ce match était "l'un des plus faciles de la saison". "Nous avons tout à gagner et rien à perdre", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse. L'entraîneur a également ajouté que les Brugeois ne comptent pas "rester à onze dans la surface pendant 90 minutes". Bruges a été versé dans un groupe très corsé, avec aussi Manchester City et Leipzig, qui s'affrontent dans le même temps. L'an passé, les Brugeois avaient réussi à terminer troisièmes d'un groupe avec le Borussia Dortmund, la Lazio et le Zenit Saint-Pétersbourg, étant reversés en Europa League. La troisième place - qui cette année donne accès à un barrage contre un club classé deuxième de son groupe en Europa League pour atteindre ensuite les 8e de finale de cette compétition - sera à nouveau l'objectif des Blauw-Zwart. Lors de la dernière visite du PSG, en 2019, Bruges était resté dans le match pendant une heure, malgré un but rapide d'Icardi (7e). Mais Mbappé, monté au jeu, avait ensuite réalisé un triplé et Icardi ajouté un second but pour un score final de 0-5.