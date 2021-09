De belles images: le fils de Mark Cavendish fait un énorme câlin à Wout Van Aert (vidéo)

La rivalité n'empêche pas le respect. Wout Van Aert compte un chouette petit fan de plus depuis ses récents exploits au Tour de Grande-Bretagne. Et il s'agit ni plus ni moins que du dernier fils de Mark Cavendish, un redoutable adversaire dans le peloton.

A quelques heures du départ de la dernière étape de l'épreuve, Casper a eu l'occasion d'échanger avec le Belge, qui lui a offert un maillot. Timide jusque-là, Casper a alors foncé dans les bras de son idole pour lui faire un immense câlin. Des images pleines de générosité !