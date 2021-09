Opération de son enfant et maison aux Philippines: l'incroyable cadeau de Thomas Tuchel pour sa femme de ménage

Thomas Tuchel, aujourd'hui entraîneur de Chelsea, est une personne profondément respectueuse. Si cette facette de sa personnalité n'est pas la plus connue, elle s'est pleinement exprimée à la fin de son aventure sur le banc du PSG. Et ce bien loin des terrains de football.

En arrivant à Paris, l'Allemand a engagé une femme de ménage d'origine philippine. Rapidement, cette dernière a dépassé ses nombres d'heures. Soucieux de connaître la raison de cette énorme implication et inquiet pour sa santé, Tuchel a alors demandé plus d'infos à son employée. C'est là qu'il a appris que son enfant souffrait du coeur et qu'elle travaillait plus pour pouvoir financer son opération.

Touché par cette histoire, Tuchel a payé l'ensemble des frais médicaux et l'enfant a pu être sauvé. Plus tard, en échangeant avec elle au sujet de leurs rêves, la famille Tuchel apprend que leur femme de ménage rêve de pouvoir un jour vivre à nouveau aux Philippines. Alors qu'il sentait son départ arriver, l'entraîneur a fait une surprise de taille à celle qui était devenue son amie. Il lui a fourni une clé qui donne accès à une somptueuse villa aux Philippines, dont elle est la nouvelle propriétaire.

Des incroyables cadeaux !