Championnat d'Europe de volley - Italie-Serbie et Pologne-Slovénie en demi-finales

Les demi-finales de l'Euro de volley messieurs opposeront l'Italie à la Serbie et la Pologne à la Slovénie, samedi.

Les Italiens, quarts de finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo ont confirmé leur statut de candidat au titre européen en balayant l'Allemagne 3 à 0 lors des quarts de finale (25-13, 25-18, 25-19). Les Slovènes ont aisément disposé de la République tchèque, vainqueur de la France, championne olympique, au tour précédent, mercredi à Ostrava sur le même score (25-21, 25-19, 27-25). Jamais titrés, les hommes de l'entraîneur italien Alberto Giuliani viseront une troisième finale après 2015 et 2019. Mardi, la Serbie, absente des derniers Jeux Olympiques, a écarté les Pays-Bas au terme de trois manches accrochées (25-23, 25-20, 27-25), tandis que la Pologne, double championne du monde en titre et entraînée par Vital Heynen, a écarté la Russie, vice-championne olympique en titre, à l'issue d'un match maîtrisé 3 à 0 (25-14, 26-24, 25-19). La Belgique avait elle été éliminée lors de la phase de poule avec un bilan d'une victoire et quatre défaites.