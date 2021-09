WTA Luxembourg - Kimberley Zimmermann se qualifie pour les demi-finales en double

(Belga) Kimberley Zimmermann s'est qualifiée pour les demi-finale du double du tournoi WTA 250 de Luxembourg, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, mercredi. Associée à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, la Bruxelloise s'est imposée 5-7, 6-2, 10/8 en contre la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Russe Varvara Gracheva.

Plus tôt mercredi, Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour les quarts de finale en double. La paire belge s'est imposée 6-4, 6-2 en seulement 54 minutes contre l'Australienne Astra Sharma et la Néerlandaise Rosalie van der Hoe. En quarts de finale, Minnen et Van Uytvanck affronteront l'Indienne Sania Mirza et la Chinoise Shuai Zhang, qui forment la tête de série N.2, qui ont battu 6-2, 6-3 la paire allemande composée de Taisiya Morderger et Yana Morderger. En simple, Greet Minnen (WTA 78) s'est qualifiée pour le deuxième tour en s'imposant 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 7-6 (7/2) contre l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz (WTA 88). Alison Van Uytvanck (WTA 57) a elle été battue au premier tour par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 35), tête de série N.5, sur le score de 6-2, 6-3. (Belga)