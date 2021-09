Clinton Mata, un joueur ravi par le point pris contre le PSG: "On a prouvé au monde que tout était possible"

Clinton Mata est ravi du partage miraculeux et mérité obtenu par son équipe brugeoise. Le joueur a livré une partie de haut vol, comme tous ses équipiers, et se réjouit d'un tel résultat. "C'est le collectif qui prime avant tout. On a prouvé au monde que tout était possible quand on y met les ingrédients et qu'on y croit. On a vraiment fait une très belle prestation. Il ne faut pas s'enflammer mais c'est bon pour la suite", a-t-il expliqué au micro de Renaud Terreur.

Au point de presque regretter de ne pas avoir gagné ? "On ne va pas être trop gourmands. Le 1-1, c'est bien, même si on aurait voulu les trois points. Mais c'est ça la Ligue des Champions, quand l'adversaire a une occasion, ça se paye cash ! Dans le football, tout est possible. Il faut garder les pieds sur terre".