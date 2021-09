"Leur vitesse, c'est ce que je fais sur mon tapis !": nos consultants taclent le trio Messi, Mbappé, Neymar (vidéo)

Le PSG n'a pu faire mieux qu'un triste match nul face au Club de Bruges. Globalement dominés, ils n'ont jamais semblé en mesure de contrecarrer les offensives des Brugeois, qui ont eux étouffé leur adversaire du soir.

Et pour Felice Mazzu, le problème est à trouver dans le trio magique: Messi, Mbappé et Neymar, qui n'a pas répondu aux attentes. "Le retour défensif des trois attaquants se fait à 10 km/h. A partir de ce moment là il y a des possibilités dans le dos des arrières latéraux", a-t-il raconté sur notre plateau. Avant de les enfoncer. "Ce sont des joueurs avec de la créativité mais qui ne se mettent pas toujours au service de l'équipe. Ils reviennent en marchant. Du 10 km/h, c'est ce que je fais en courant sur mon tapis en semaine ! Et encore, pour moi, c'est beaucoup !", lance-t-il.

Pour Silvio Proto, le verdict est d'ailleurs implacable. "S'ils veulent passer, ça va être un problème. Si Paris défend comme ça avec ses attaquants, ils n'ont aucune chance !", assène l'ancien portier d'Anderlecht. "L'important c'est l'équilibre. On peut avoir 11 stars mais sans équilibre, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez peut-être les trois meilleurs joueurs du monde en ce moment, mais s'ils ne se mettent pas au service de l'équipe, ça ne fonctionne pas", conclut Mazzu.

Voilà qui est dit !