Ligue des Champions - "Bruges a été meilleur que nous dans certains aspects du match", concède Pochettino

(Belga) "Je pense que nous avons dominé le match en ce qui concerne la possession du ballon", a entamé le technicien argentin. "Mais Bruges a été meilleur que nous dans d'autres aspects du jeu. Nous étions bien après avoir marqué mais nous leur avons donné la possibilité d'y croire", a analysé Mauricio Pochettino après le partage de son Paris Saint-Germain (1-1) au Club de Bruges mercredi pour la première journée de la Ligue des Champions.

"C'est vrai que nous devons nous améliorer. La motivation de nos adversaires sera toujours là mais cela ne doit pas constituer un problème. Nous devons être capables de passer au-dessus de ça", a ajouté l'entraîneur du PSG. Après avoir ouvert le score, Paris a été mis en difficulté par une équipe brugeoise joueuse et offensive. "Le problème n'est pas le travail défensif réalisé par nos attaquants (Messi, Neymar, Mbappé, ndlr). Nous devons être plus costauds dans les autres secteurs du jeu. Nous avons un effectif magnifique mais il va falloir trouver la bonne organisation pour créer le danger offensif. Nous avons besoin de temps pour y parvenir. Les combinaisons et les affinités proviennent aussi des matches. Les joueurs ont besoin de se connaitre et de se comprendre." Pochettino a aussi fait l'éloge d'un Club de Bruges qui ne l'a "pas surpris". "Nous n'avons pas été assez solides. Beaucoup de joueurs brugeois m'ont plus et certains jeunes possèdent beaucoup de potentiel." (Belga)