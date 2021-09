Le Bayern annonce la prolongation de Leon Goretzka (vidéo)

Leon Goretzka a prolongé jusqu'en 2026 son contrat avec le Bayern Munich, a indiqué jeudi le club champion d'Allemagne.

L'international allemand, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain, avait rejoint le Bayern en 2018 en provenance de Schalke. Avec le Bayern, Goretzka a été trois fois champion d'Allemagne, a remporté deux Coupes d'Allemagne et la Ligue des Champions en 2020.

"Avec le Bayern, nous avons tout gagné ces trois dernières années. Mais ce qui est plus agréable que remporter des titres, c'est de confirmer et répéter ces succès", déclare Goretzka dans un communiqué du club. "L'équipe, le club et l'environnement sont non seulement très professionnels, mais aussi familiers. Ce mélange est l'un des garants du succès de ce club".