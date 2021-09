Et maintenant, place aux clubs belges en Europa League et Conference League

Genk et l'Antwerp, en Europa League, et La Gantoise, en Conference League, débutent la phase de poule de leur compétition européen jeudi. Les Limbourgeois rendent visite au Rapid Vienne (18h45) tandis que le Great Old se déplace à l'Olympiacos (21h00). Les Gantois ont eux fait le voyage jusqu'en Estonie pour affronter le Flora Tallinn (18h45).

Vice-champion de Belgique en titre, Genk avait été repêché en Europa League après son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Shakthar Donetsk. Les Limbourgeois ont été versés d'un groupe abordable avec West Ham, le Dinamo Zagreb et le Rapid Vienne. Ces derniers seront les premiers adversaires du Racing, accroché par l'Union Saint-Gilloise dimanche en championnat. L'Antwerp, vainqueur à Eupen samedi dernier, s'était lui qualifié sur le fil pour les poules de l'Europa League. Battu 4-2 au matcha aller des barrages à l'Omonia Nicosie, le matricule 1 avait dû passer par les tirs aux buts pour atteindre les poules. Les Anversois auront cependant fort à faire dans un groupe avec l'Olympiacos, Francfort et Fenerbahce. En Conference League, la troisième compétition européenne mise en place cet été par l'UEFA, La Gantoise est le seul représentant belge. Après avoir passé trois tours préliminaires, les Buffalos ont été versés dans une poule à leur portée avec Flora Tallinn, leur premier adversaire jeudi, l'Anorthosis Famagouste et le Partizan Belgrade. Une première rencontre de poule que Gand n'a pas préparé de la meilleure des manières avec une défaite 2-3 contre Charleroi dimanche.