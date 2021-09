Moise Kean ne ressent pas de poids à succéder à Cristiano Ronaldo à la Juventus

De retour dans son club formateur, la Juventus, le jeune attaquant Moise Kean s'est exprimé en conférence de presse alors que son club s'apprête à affronter l'AC Milan.

Moise Kean est de retour à la Juventus afin de palier au départ de Cristiano Ronaldo. Le jeune attaquant de 21 ans a été questionné, alors qu'il était en conférence de presse, sur la responsabilité de remplacer Cristiano Ronaldo.

"Ce n'est pas un gros poids qui pèse sur moi" a déclaré l'Italien, dont les propos sont repris par nos confrères du journal l'Equipe. "Comme je l'ai dit, je suis ici pour aider le club qui m'a formé et qui m'a fait grandir. J'ai vécu de grands moments ici. Je veux jouer et me donner à 100%. Il n'y a aucun stress à avoir. Je me sens responsable quand je porte le maillot de ce club et je vais tout donner."

Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus cet été pour retourner à Manchester United. Durant ses trois années à Turin, CR7 a inscrit 101 buts et délivré 22 assists en 134 matchs.