La Belgique retrouve la Coupe Davis face à la Bolivie ce weekend

L'équipe belge de Coupe Davis est de retour. Les Belges, dirigés par Johan Van Herck vont affronter les Boliviens pour accéder aux qualifications pour l'édition 2022 de la Coupe et surtout pour s'assurer de rester parmi le Groupe mondial 1.

La Belgique affronte la Bolivie samedi et dimanche dans le Groupe mondial I de la Coupe Davis. La rencontre n'ayant pu se tenir en Bolivie en raison de la crise sanitaire, c'est à Asunción, capitale du Paraguay, sur terre battue, que les Belges joueront leur premier match de Coupe Davis depuis un an et demi.

Pour ce déplacement en Amérique latine, Johan Van Herck, qui fête ses dix ans au poste de capitaine de l'équipe belge, est privé de David Goffin (ATP 30) et Kimmer Coppejans (ATP 209). Ces deux absences ont valu une première sélection à Zizou Bergs (ATP 191) et Michael Geerts (ATP 289), au sein d'une équipe aussi composée de l'expérimenté Ruben Bemelmans (ATP 221) et des spécialistes du double Joran Vliegen (ATP 30) et Sander Gillé (ATP 31).

Le principal atout bolivien se nomme Hugo Dellien, 144e mondial et 5 titres Challenger à son palmarès, tous acquis sur ocre. La sélection bolivienne est complétée par Federico Zeballos (ATP 552), Murkel Dellien (ATP 1.332), Boris Arias (ATP 309 en double) et le jeune Juan Carlos Prado Angelo, 16 ans et non classé.

"Nous sommes favoris dans trois des cinq matches de la rencontre", a estimé Johan Van Herck. "Nous allons nous préparer au mieux car nous savons très bien que ça peut aller dans tous les sens en Coupe Davis. Nous montons en puissance et sommes là où nous voulons être."

"Créer notre propre ambiance"

Belges et Boliviens vont s'affronter sur terre battue dans un complexe sportif, le Rakiura Resort à Asuncion. "On joue dans un endroit où il n'y a rien d'autre que les terrains. Ce sera quelque peu spécial car c'est un lieu neutre et que très peu de gens seront présents. Tout le monde devra s'adapter, mais nous allons créer notre propre ambiance", déclare Johan van Herck.

Une victoire face à la Bolivie est nécessaire pour avoir le droit de disputer les qualifications pour l'édition 2022 de la Coupe Davis. Le perdant devra disputer les barrages pour le Groupe mondial I.

La phase finale de la Coupe Davis 2020 a été reportée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus et se tiendra en novembre prochain. La Belgique ne fait pas partie des 18 équipes qualifiées, les troupes de Johan Van Herck s'étant inclinées 3-2 face à la Hongrie en mars 2020.