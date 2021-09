Mbaye Leye et Selim Amallah confiants devant la presse avant Standard-Anderlecht

Le Standard reçoit Anderlecht ce dimanche pour l'affiche du week-end en Pro League. L'entraineur liégeois, Mbaye Leye s'est présenté devant la presse pour préfacer ce match ô combien important pour les deux équipes.

"La victoire à Seraing a fait du bien." a déclaré Leye qui a sorti le positif du dernier match de son équipe avant de pointer les choses à améliorer. "Dans certaines circonstances, on a fait des bonnes choses, mais la dernière passe a souvent manqué en transition. C’est ça qu’on doit corriger."

Après les mois de huis-clos à cause de la pandémie, le retour des supporters fait du bien aux joueurs et l'entraineur liégeois sait que cet aspect peut faire la différence. "Nous devrons utiliser notre 12ème homme. On doit les mettre dans des bonnes dispositions en montrant la mentalité de combattant. Il faut que ce soit le feu !"

"Anderlecht est une équipe qui joue bien. Ils ont des joueurs de qualité, donc on doit répondre présent et être à plus de 100%" a-t-il conclu.

C'est un match dont tu rêves depuis que tu es gosse

Présent aux côté de son coach en conférence de presse, Selim Amallah a fait part du côté spécial que revêt un Clasico. "Standard-Anderlecht, c’est la meilleure affiche du championnat belge. C’est un match dont tu rêves depuis que tu es gosse et toute l’équipe sera prête pour ce rendez-vous."

Le milieu liégeois a visiblement bien écouté les critiques de son entraineur et a lui aussi souligné la nécessité d'améliorer les transitions offensives. "Dans les transitions offensives, on doit faire beaucoup mieux. On devra améliorer ça dimanche, car on sait très bien qu’Anderlecht est une bonne équipe."

Le coup d'envoi de Standard-Anderlecht sera donné à 18h30.