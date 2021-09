Nouvelle défaite pour les Wolves de Leander Dendoncker

(Belga) Wolverhampton s'est incliné 0-2 à domicile contre Brentford dans le cadre de la cinquième journée de Premier League samedi. Leander Dendoncker n'a pas participé à la rencontre.

C'est du banc des réservistes que l'ex-Anderlechtois a assisté à la défaite des siens des oeuvres d'Ivan Toney sur pénalty (28e) et Bryan Mbeumo (34e). Au classement, l'équipe de Leander Dendoncker se classe 14e et enregistre sa quatrième défaite de la saison et compte provisoirement trois points d'avance sur la dernière place.