Les Belges à l'étranger - Zinho Vanheusden joue toute la rencontre pour la Genoa qui s'incline une nouvelle fois

(Belga) La Fiorentina s'est imposée 1-2 sur la pelouse de la Genoa samedi dans le cadre de la quatrième journée de Serie A. Zinho Vanheusden a disputé l'ensemble de la rencontre dans les rangs gênois.

Titulaire sur le côté droit de la défense centrale, l'ancien joueur du Standard a joué les 90 minutes, mais n'a pu empêcher la défaite de ses couleurs. Les Florentins ont assuré leur victoire grâce à des réalisations de Riccardo Saponara à l'heure de jeu et de Giacomo Bonaventura à quelques minutes de la fin du match (88e). Domenico Criscito a réduit l'écart pour les locaux sur pénalty dans les arrêts de jeu de la rencontre (90+8). À la suite de cette défaite, Zinho Vanheusden et ses coéquipiers occupent la 14e place provisoire du classement avec trois unités, soit trois de plus que les derniers. De son côté, la Fiorentina recolle au wagon de tête avec neuf points. (Belga)