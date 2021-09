Primus Classic - Florian Sénechal devance Tosh Van der Sande et Jasper Stuyven

(Belga) Florian Sénéchal (Deceunick-QuickStep) a remporté la Primus Classic (1.Pro), disputée samedi sur 197,7 km entre Brakel et Haecht, Le Français s'est imposé dans un sprint à cinq devant les Belges Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Le Danoise Mikkel Honore (Deceuninck-QuickStep) et l'Australien Simon Clarke (Qhubeka NextHash) complètent le top 5.

Florian Sénéchal, 28 ans, a décroché samedi sa 4e victoire en carrière, mais la deuxième en l'espace de quelques semaines après son succès dans la 13e étape du Tour d'Espagne. Le Nordiste succède au palmarès à Edward Theuns, vainqueur en 2019 d'une course qui avait été annulé l'année dernière en raison de la crise sanitaire. (Belga)