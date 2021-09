Coupe Davis - Schwartzman surpris par Ostapenkov, un Biélorusse de 18 ans non classé à l'ATP

(Belga) Daniil Ostapenkov a signé l'exploit du jour en Coupe Davis. Le jeune joueur biélorusse de 18 ans, non classé à l'ATP et 63e mondial chez les juniors; s'est offert le scalp de l'Argentin Diego Schwartzman, 15e jouueur mondial, qu'il a battu 6-4, 6-3 sur terre battue samedi à Buenos Aires, où l'Argentne et la Biélorussie s'affrontent dans le Groupe mondial I de la Coupe Davis.

Il s'agissait du deuxième match en Coupe Davis pour Daniil Ostapenkov, après un duel face à l'Allemand Dominik Köpfer en mars 2020 (défaite 6-0, 6-2. Le jeune droitier n'a par contre pas encore joué le moindre match sur le circuit professionnel.