Les Belges à l'étranger - Lens remporte un derby du Nord très chahuté

(Belga) Dans une rencontre marquée par un envahissement de terrain lors de la mi-temps, le RC Lens s'est imposé samedi 1-0 à domicile contre Lille dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1.

Retardée d'une trentaine de minutes à cause de certains fans lensois désireux d'en découdre avec les supporters adversaires, la deuxième mi-temps du derby du Nord a tourné à l'avantage des locaux grâce à Przemyslaw Frankowski (74e). Présent sur le banc en début de rencontre, Amadou Onana est rentré en cours de jeu à la 78e pour les Dogues. Il n'a pu empêcher la troisième défaite du champion en titre depuis le début de la saison. Au classement, les Sang et Or grimpent à la deuxième place avec 12 points, derrière le PSG. De son côté, le club lillois occupe la 13e position avec cinq unités glanées en six rencontres. (Belga)