Europe Super Cup - Les Brussels Devils battus aux Pays-Bas

(Belga) Les Brussels Devils se sont inclinés 34-13 sur le terrain des Néerlandais de Delta samedi à Amersfoort lors de la 1e journée de l'Europe Super Cup de rugby, une nouvelle compétition mise sur pied par Rugby Europe pour "améliorer le niveau de jeu dans les pays respectifs, dans le but de soutenir leurs équipes nationales".

Cette compétition réunit des clubs professionnels et des franchises, pour un total de huit participants. La Belgique est représentée par une franchise, les Brussels Devils. L'équipe, entraînée par Sébastien Guns, Thibaut André, Karim Demnati et Mathieu Verschelden, est composée en très grande majorité de joueurs évoluant dans les championnats belges. Les Brussels Devils disputent la Conférence Ouest où ils affronteront, outre Delta, les Lusitanos (Portugal) et les Castilla y Leon Iberians (Espagnol). Les Portugais ont battu les Espagnols 34-19 samedi. Pour leur 2e match, les Brussels Devils recevront Delta le 25 septembre (18h) à Bruxelles. La Conférence Est comprend de son côté Black Lion (Géorgie), Tel-Aviv Heat (Israël), Enisey-STM (champion de Russie) et le Lokomotiv Penza (vice-champion de Russie). Le premier tour se compose de six journées, avec des matchs aller et retour, jusqu'en décembre. Au terme de cette phase, les deux premiers de chaque Conférence se qualifieront pour les demi-finales, programmées en avril 2022. Les vainqueurs des Conférences évolueront à domicile. La finale se tiendra en mai 2022. (Belga)