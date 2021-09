Rugby: la Nouvelle-Zélande va redevenir N.1 mondiale

La Nouvelle-Zélande va reprendre la tête du classement mondial lundi, pour la première fois depuis 2019, après son succès devant l'Argentine samedi dans le cadre de la 4e journée Rugby Championship, selon les projections de World Rugby.

Pour reprendre la première place mondiale, les All Blacks devaient s'imposer de plus de quinze points devant les Pumas, ce qu'ils ont fait en l'emportant 36 à 13, et compter parallèlement sur une défaite de l'Afrique du Sud devant l'Australie. Les Springboks, champions du monde en titre, se sont en effet inclinés devant les Wallabies (30-17).

L'Afrique du Sud, N.1 mondiale depuis son troisième sacre en Coupe du monde glané en 2019, va donc céder son trône à la Nouvelle-Zélande lors du prochain classement officialisé lundi.