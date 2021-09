Ligue 1: le Paris SG au rattrapage pour la première de Messi au Parc

Décevant à Bruges (1-1), le Paris Saint-Germain va tester ses problèmes de collectif dans un autre match à enjeu, contre Lyon, dimanche (20h45) pour la première de Lionel Messi au Parc des Princes devant son public.

Sur le plan comptable, tout va bien. Avant le choc de la 6e journée de Ligue 1, le PSG est solidement installé sur le trône de France avec cinq victoires et 16 buts marqués.

Lyon, un de ses principaux concurrents, compte déjà sept points de retard.

Mais l'OL a lui parfaitement réussi sa rentrée européenne en dominant les Rangers à Glasgow (2-0), jeudi en Ligue Europa, au lendemain du nul poussif des Parisiens, bousculés en Ligue des champions.

La si fameuse triplette Messi-Neymar-Mbappé, très attendue, très observée, n'a pas fait d'étincelles, et les critiques ont fusé.

Mais la "MNM" a peu de chances d'explorer plus avant ses infinies possibilités dimanche, car Kylian Mbappé est incertain, après s'être fait mal à un pied en Flandre.

Le trio pourrait se retrouver duo: Messi et "Ney" auront l'occasion de raviver leur complicité des années barcelonaises (2013-2017). Ils avaient ensemble notamment remporté la C1 en 2015.

La connexion a bien vécu à Bruges, Messi a trouvé 14 fois le Brésilien, qui de son côté lui a passé 16 ballons, selon les statistiques fournies par l'UEFA. C'est notamment sur un décalage de son complice que la "Pulga" a pu frapper sur la barre.

Les liens avec Mbappé, qui n'a joué que 50 minutes, ont été bien plus ténus. "Kyky" et Messi ont, en tout et pour tout, échangé trois ballons, Mbappé et Neymar six.

Le N.30 devra montrer plus, pour sa première devant son nouveau public, après 30 minutes à Reims et 90 à Bruges.

- Sans Verratti -

Mais il n'y a pas que la "MNM" au PSG. L'entraîneur Mauricio Pochettino répète assez qu'il a "un effectif de 35 joueurs". "Les joueurs sont tous des étoiles pour moi. Certes, certains vont jouer plus que d'autres, mais l'étoile la plus importante, c'est le club", ajoute l'Argentin.

"Il ne faut pas seulement voir les noms, insiste Pochettino. Tous ont besoin d'une structure, d'une organisation, c'est notre principal défi. C'est un sport collectif".

Contre Lyon, qui l'a battu l'an dernier au Parc (1-0) en décembre, le PSG doit donc montrer qu'il progresse collectivement.

Mais il manque de temps, d'autant qu'il est entré dans la période d'un match tous les trois jours, qui va culminer le 28 septembre avec la réception de Manchester City, pour la 2e journée de C1.

Georginio Wijnaldum est décevant depuis le début de la saison. "Il revient de la sélection hollandaise, il avait un problème à la cheville qui l'empêchait d'être au niveau qu'on attend", admet Pochettino, qui l'a sorti à la mi-temps à Bruges.

Comme Marco Verratti est toujours sur la touche à cause d'un genou récalcitrant, "Poche" pourrait aligner à nouveau Ander Herrera, en pleine forme, auteur en Belgique de son quatrième but sur ses quatre derniers matches.

Le Sénégalais Idrissa Gueye, lui, revient de suspension européenne et devrait amener sa fougue pour contrer les Lyonnais.

Les joueurs de Peter Bosz vont mieux et semblent sur la voie du jeu de possession tracée par l'entraîneur néerlandais.

Enfin lancé après ses deux premières victoires en Ligue 1, enchaînées avec le succès à Ibrox Park, l'OL ne vient pas pour favoriser l'intégration de Messi...