Ostende se remet sur les rails avec une victoire face au Beerschot

(Belga) Ostende a infligé au Beerschot, qui a limogé Peter Maes jeudi, sa 6e défaite consécutive en Jupiler Pro League en remportant la rencontre 3-1 samedi après-midi, dans le cadre de la 8e journée du championnat belge de football. Les buts ont été inscrits par Gueye (5e), Capon (7e), Amade (66e) et Soumaré (82e). Ce résultat enfonce encore le Beerschot, lanterne rouge, tandis qu'Ostende monte provisoirement à la 6e place.

Ostende a rapidement mis le feu aux poudres et pris le contrôle des échanges. Gueye ouvrait le score sur pénalty en début de rencontre (1-0, 5e), suite à une faute commise par Frans sur Bätzner. Deux minutes plus tard, le même Gueye forçait Vanhamel à la parade sur une tête, mais Capon devançait la défense amorphe du Beerschot pour envoyer le ballon repoussé par le gardien au fond des filets (2-0, 7e). En fin de mi-temps, et malgré un réveil du Beerschot, Vanhamel sauvait les siens de la noyade en arrêtant un nouveau tir de Capon sur la ligne après une phase confuse sur corner (39e), puis en écartant une frappe lointaine d'Ambrose (44e). Au retour des vestiaires, les Rats affichaient des intentions nouvelles et se montraient devant le but adverse, notamment avec des actions de Koulibaly (46e) et Suzuki (52e). C'est cependant Ostende qui allait enfoncer le clou via Amade qui, après une combinaison entre les attaquants ostendais, plaçait le ballon dans le coin droit du but d'un Vanhamel impuissant (3-0, 66e). Soumaré parvenait finalement à sauver l'honneur anversois de manière cocasse quand Hubert et Osifo ne s'entendaient pas pour dégager le ballon qui roulait doucement au-delà de la ligne (3-1, 82e). Le Beerschot ne compte qu'1 point en 8 rencontres et se trouve à la dernière place, déjà à 6 longueurs de la 15e place synonyme de barrages. Ostende se reprend après trois défaites de suite et se replace dans la bataille pour les play-offs, 6e, en attendant le reste des résultats du week-end. (Belga)