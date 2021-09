L'Union en haut du championnat après sa victoire contre Zulte, Malines se défait d'OHL

Samedi à 18h30, deux rencontres avaient lieu dans le cadre de la 8e journée de Jupiler Pro League. L'Union Saint-Gilloise a battu Zulte Waregem, 2-1, pour prendre la 1re place du classement, tandis que Malines, désormais 11e, a pris ses distances avec la zone de relégation en venant à bout d'OHL, 2-0.

À Saint-Gilles, le match basculait rapidement lorsque Sissako écopait d'une carte rouge pour un tacle trop violent sur Lynen (9e), laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pour le reste du match.

L'Union pensait prendre l'avantage grâce à Undav, trouvé par Lapoussin à l'entrée de la surface après une combinaison collective, mais l'envoi de l'Allemand finissait sur le poteau gauche (22e).

Pesant sur le jeu aérien, Gano se montrait dangereux pour les visiteurs mais sa tête frôlait le montant de Moris (31e). Bostyn s'interposait ensuite de manière spectaculaire sur une frappe déviée de Lapoussin (44e) mais c'est Srarfi qui se procurait l'occasion la plus franche de la mi-temps, éliminant le gardien et les défenseurs en contre-attaque avant de frapper sur la transversale, en bout de course (45e+1).

Après la mi-temps, Undav délivrait l'Union d'une frappe en un temps sur une passe en retrait décisive de Lynen venue de la gauche et s'en allait célébrer la bonne nouvelle avec son kiné (1-0, 53e). Alors que les Bruxellois semblaient contrôler le match, Dompe trouvait ensuite Gano d'un centre rentrant au deuxième poteau et l'attaquant égalisait du genou pour les visiteurs devant des supporters médusés (1-1, 78e).

L'Union allait néanmoins se remettre de ce coup sur la tête grâce à Sorinola qui combinait avec Undav pour envoyer une frappe enroulée dans la lucarne droite et offrir la victoire aux locaux (2-1, 85e). La fin de match était animée mais Zulte ne parvenait pas à renverser la vapeur.

Malines se donne de l'air

À Malines, la différence s'est faite en première mi-temps. Storm s'en allait dans un raid solitaire dès le début du match et éliminait son adversaire direct pour ensuite tromper le gardien d'une frappe croisée au sol (1-0, 8e).

Louvain se ménageait plusieurs occasions, dont un envoi de Maertens sur le poteau (20e), mais Malines allait doubler son avance juste avant le repos, lorsque Bateau lançait Mrabti en profondeur sur un dégagement et que celui-ci effaçait Romo, sorti trop loin de ses buts, et marquait d'une habile pichenette, au-dessus du défenseur (2-0, 44e).

La deuxième mi-temps était plus pauvre en action et muette en buts. Chakla était exclu dans les arrêts de jeu pour une faute sur Bijker (90e+3), mais le score n'allait plus évoluer.

Au classement, l'Union occupe la deuxième place du classement avec 16 points derrière Bruges qui s'est imposé à Charleroi. Malines, 10 points, se donne de l'air avec sa victoire et grimpe à la 11e place, à 3 points de la zone de danger. Bloqué à 8 points, Zulte Waregem se rapproche de celle-ci en chutant à la 15e place et devance encore OHL, 17e avec 7 points.