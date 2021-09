Les Belges à l'étranger - Grosse défaite à domicile pour Lois Openda et Vitesse

(Belga) Lois Openda et son club de Vitesse se sont inclinés 1-4 à domicile dimanche contre Twente pour le compte de la cinquième journée de Eredivisie. L'attaquant a disputé toute la rencontre.

Bien présent sur le front de l'attaque de Vitesse, Lois Openda n'a pas trouvé la faille dans l'arrière-garde de Twente qui, au contraire, a fait trembler les filets locaux à quatre reprises. Les visiteurs menaient 0-4 à l'heure de jeu, avec un but de l'ancien Anderlechtois Michel Vlap, avant que Vitesse ne sauve l'honneur via Oussama Darfalou à la 62e minute. Dans le meme temps, Heracles avec Noah Fadiga sur la pelouse lors des 90 minutes, s'est imposé 3-2 à domicile contre l'AZ Alkmaar. Présents sur le banc au coup d'envoi, Ismail Azzaoui et Lucas Schoofs sont rentrés en cours de jeu pour Heracles. Elias Sierra n'a, lui, pas quitté le banc des remplaçants. Au classement, Vitesse reste bloqué à six unités tandis qu'Heracles, avec cette première victoire de la saison, cède sa place d'avant-dernier à son adversaire du jour. (Belga)