World Superbike - Une 18e place et un abandon pour Loris Cresson à Barcelone

(Belga) Le pilote belge Loris Cresson (Kawasaki) a vécu un nouveau week-end difficile en World Superbike à Barcelone, en Espagne, dans la neuvième manche du championnat.

Le Brainois a commencé le week-end par une 18e place le samedi en Course 1. Il a ensuite terminé 14e d'une Superpole Race raccourcie ce dimanche matin avant d'abandonner en fin de Course 2 durant l'après-midi. Son compteur reste bloqué à trois points au championnat. Ducati a remporté les deux courses grâce au Britannique Scott Redding et ensuite l'Italien Michael Rinaldi. La lutte continue de faire rage en tête du championnat entre le Turc Töprak Razgatlioglu (Yamaha) et le Britannique Jonathan Rea (Kawasaki). Rea faisait la bonne affaire le samedi en terminant 4e au moment où son rival abandonnait sur problème technique, avant de remporter la Superpole Race d'un souffle devant le Turc. Mais ce dernier a pris sa revanche en terminant 2e de la Course 2 contre une 6e place pour Rea. Au classement, Razgatlioglu mène toujours avec un point d'avance sur Rea. La prochaine course aura lieu à Jerez, en Espagne, le 26 septembre. (Belga)