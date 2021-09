Philippines: le boxeur de légende Manny Pacquiao candidat à la présidentielle

Le boxeur Manny Pacquiao, sorti de la pauvreté pour devenir une star du ring et un héros national, a annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle de mai 2022 aux Philippines.

"Le moment est venu, nous sommes prêts à relever le défi de la présidence", a déclaré le boxeur âgé de 42 ans, qui a accepté d'être candidat pour une faction dissidente du parti du président Rodrigo Duterte, le PDP-Laban.



Manny Pacquiao a pris sa décision quelques semaines après son dernier combat professionnel, une défaite le 22 août à Las Vegas face au Cubain Yordenis Ugas.



Seul boxeur à avoir été champion du monde dans huit catégories de poids différentes, "Pac Man" est une immense source de fierté pour les Philippins.



Dans son enfance, il a vécu dans la rue avant de se lancer dans la boxe professionnelle en janvier 1995 pour une bourse de 1.000 pesos (19 euros) et d'amasser par la suite une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars.



Jusqu'à récemment, Pacquiao, chrétien évangélique, était un partisan en vue du président Duterte et de sa guerre controversée contre la drogue, sur laquelle les procureurs de la Cour pénale internationale veulent enquêter pour le meurtre illégal présumé de dizaines de milliers de personnes.