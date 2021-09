Messi refuse de serrer la main de son entraineur après son remplacement: "Je lui ai demandé comment il allait"

"Parfois ça peut plaire, parfois pas": l'entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino a expliqué pourquoi il a remplacé Lionel Messi durant le match contre Lyon (2-1), une décision qui a fait débat sur les réseaux sociaux.

"Tout le monde sait qu'on a de grands joueurs, un effectif de 35 joueurs. C'est ma décision, on ne peut pas jouer à plus de onze", a indiqué le technicien argentin. "Je pense au meilleur pour chaque partie, pour chaque joueur, comme le fait chaque entraîneur. On est là pour prendre des décisions, parfois ça peut plaire, parfois pas", a-t-il poursuivi.



"Poche" a sorti à la 76e minute la superstar, qui jouait son premier match au Parc des Princes sous ses nouvelles couleurs. Le défenseur Achraf Hakimi a pris sa place, alors que le score était de 1-1.



Après la rencontre, les réseaux sociaux se sont délectés d'une photo du moment où Messi passe devant Pochettino, en ayant l'air de faire la moue. "Je lui ai demandé comment il allait, il a dit qu'il allait bien", a balayé Pochettino, ne commentant pas l'éventuel manque de respect dans le fait que Lionel Messi ait esquivé sa main tendue.