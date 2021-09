Tennis: Osaka sort du Top 5, Mladenovic et Cornet gagnent des places

Les deux anciennes N.1 mondiales Naomi Osaka et Simona Halep continuent de reculer au classement WTA lundi alors que Kristina Mladenovic et Alizé Cornet ont gagné chacune trois places.

Cinquième la semaine passée, la Japonaise Naomi Osaka, qui souffre de problèmes psychologiques depuis plusieurs mois et a décidé de faire un break, a encore perdu trois places lundi pour se retrouver en 8e position. De son côté, Simona Halep est désormais 14e (-3) au sein d'un Top 20 toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty.

Les tournois de Portoroz et du Luxembourg, qui se sont déroulés la semaine dernière, ont permis à leurs vainqueures, Jasmine Paolini et Clara Tauson d'effectuer de belles opérations au classement. L'Italienne grimpe de 23 rangs et se place 64e mondiale tandis que la Danoise est désormais 52e avec 18 places en plus.

Les Françaises Kristina Mladenovic (65e) et Alizée Cornet (69e), qui ont atteint les quarts de finale respectivement à Portoroz et au Luxembourg, remontent elles de trois places.

Classement WTA au 20 septembre:

1. Ashleigh Barty (AUS) 10075 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 7720

3. Karolína Plíšková (CZE) 5315

4. Elina Svitolina (UKR) 4860

5. Barbora Krejcíková (CZE) 4668 (+2)

6. Iga Swiatek (POL) 4571 (+2)

7. Sofia Kenin (USA) 4413 (-1)

8. Naomi Osaka (JPN) 4326 (-3)

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 4135

10. Petra Kvitová (CZE) 4060

11. Belinda Bencic (SUI) 3820 (+1)

12. Maria Sakkari (GRE) 3750 (+1)

13. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 3285 (+1)

14. Simona Halep (ROM) 3152 (-3)

15. Angelique Kerber (GER) 3115

16. Elena Rybakina (KAZ) 3068 (+1)

17. Ons Jabeur (TUN) 2975 (+1)

18. Elise Mertens (BEL) 2890 (-2)

19. Cori Gauff (USA) 2815

20. Bianca Andreescu (CAN) 2777

...

52. Clara Tauson (DEN) 1300 (+18)

60. Caroline Garcia (FRA) 1120

64. Jasmine Paolini (ITA) 1075

65. Kristina Mladenovic (FRA) 1070 (+3)

69. Alizé Cornet (FRA) 1055 (+3)

85. Fiona Ferro (FRA) 915 (+1)

91. Clara Burel (FRA) 887 (+1)

94. Océane Dodin (FRA) 855 (+1)

./bds/lve/dep