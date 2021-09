Anderlecht tient presque son nouvel entraineur adjoint

Selon la Gazet Van Antwerpen, Anderlecht verra bientôt arriver un nouveau T2 pour remplacer Craig Bellamy, souffrant de dépression. Son nom est connu : il s'agit de William Still, l'actuel T2 de Reims et frère de l'entraineur de Charleroi Edward Still. Il avait remplacé Hernan Losada après son départ du Beerschot la saison dernière. Les deux clubs seraient en train de se mettre d'accord sur l'indemnité de transaction après que l'intéressé a signifié au club son intention de rejoindre Vincent Kompany.