Cristiano Ronaldo arnaqué à hauteur de 288.000 €

Les arnaques peuvent atteindre tout le monde, même les stars mondiales, et ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui dira le contraire.



Grâce à sa carrière de footballeur, le joueur de Manchester United peut voyager où il le veut, quand il le souhaite. C'est sans doute pour ça qu'en 2007, le Portugais avait confié ses cartes bleues et les codes qui vont avec à l'agence de voyage Geostar.



Mais comme le rapporte le quotidien Jornal de Noticias, une employée de l'agence a voulu se faire plaisir sur le dos du joueur. Entre février 2007 et juillet 2010, elle a réservé plus de 200 voyages avec les comptes de Ronaldo, sans même qu'il s'en aperçoive. Coût total des opérations : 288.000 euros !



Son agent et un coéquipier également arnaqués



Mais l'employée ne s'est pas arrêtée là. Elle a également profité des comptes en banque de Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo et de Nani, un coéquipier en sélection portugaise. En tout, elle aura amassé un pactole de 350.000 euros.



Jugée et condamnée à 4 ans et demi de prison avec sursis en 2017, elle doit maintenant rembourser chaque mois son ancien employeur.