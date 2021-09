On reparle de Roberto Martinez au FC Barcelone

Alors que les tensions entre le président du Barça et l'actuel entraineur Ronald Koeman sont au plus haut, les médias catalans ont présenté une liste de 4 entraineurs qui intéresseraient le club en cas de départ du Néerlandais.



Parmi eux, on retrouve le ticket T1-T2 Roberto Martinez - Thierry Henry. Si Koeman tient jusqu'à la fin de la saison, cette option serait d'autant plus pertinente que le sélectionneur des Diables Rouges en aurait fini avec le Final Four de la Ligue des Nations.



Les autres prétendants au poste sont le Néerlandais de l'Ajax Erik ten Hag, recommandé par Pep Guardiola, l'ancien capitaine Xavi Hernandez et Albert Capellas, le coordinateur de l'académie des jeunes du Barça.