Joachim Gérard est rentré chez lui après son malaise à Tokyo

Victime d'un malaise lors des Jeux Paralympiques de Tokyo le 1er septembre dernier, Joachim Gérard a quitté Tokyo et est rentré chez lui "depuis quelques jours", a annoncé le joueur de tennis en fauteuil sur ses réseaux sociaux lundi.

Gérard, 32 ans, avait été hospitalisé d'urgence le mercredi 1er septembre dernier après un malaise dans le Village paralympique à Tokyo. Les premiers éléments allaient vers un problème cardiaque. "Heureux de pouvoir vous dire que je suis enfin rentré chez moi depuis quelques jours et que je vais bien. J'en profite aussi pour vous remercier toutes et tous pour vos messages de soutien", a écrit le Limelettois sur ses réseaux sociaux. À Tokyo, Gérard avait été éliminé en huitièmes de finale du tournoi paralympique après sa défaite 6-3, 6-4 contre l'Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14). Aligné en double avec Jef Vandorpe, il avait été éliminé en quarts de finale face à la paire britannique Alfie Hewett et Gordon Reid, tête de série N.1, sur un double 6-2. Le natif d'Uccle devait normalement rejoindre New York après Tokyo pour disputer l'US Open mais avait été contraint de déclarer forfait pour le dernier Grand Chelem de l'année.