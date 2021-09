Les Belges à l'étranger - Sans Dries Mertens, Naples se défait facilement de l'Udinese

(Belga) Toujours privé de Dries Mertens, qui se remet d'une blessure à l'épaule, Naples s'est imposé facilement à l'Udinese (0-4) pour la 4e journée du championnat d'Italie de football lundi.

L'ancien Carolo Victor Osimhen (24e) et Amir Rrahmani (35e) avaient donné deux buts d'avance aux Napolitains en première période. Après la pause, Kalidou Koulibaly, l'ancien joueur de Genk, (52e) et Hirving Lozano (81e) donnaient au score son allure définitive. Au classement, Naples occupe seul la tête de la Serie A avec un bilan parfait 12 points sur 12. Derrière, l'Inter et l'AC Milan se partagent la 2e place avec 10 points. (Belga)