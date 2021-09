Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, écrit une magnifique lettre d'encouragement à un fan atteint du cancer

L'entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, a montré une nouvelle fois qu'il a un grand cœur.

Jürgen Klopp est un des entraîneurs les plus en vue du football. Le coach allemand de Liverpool, considéré comme l'un des meilleurs de la planète, est connu pour être très démonstratif. Le natif de Stuttgard ne cache pas ses émotions pendant les matchs et n'hésite jamais à hurler, sauter ou célébrer avec tout le monde sur son banc de touche.

C'est pourtant hors des terrains qu'il s'est illustré il y a quelques jours. Un supporter, du nom d'Andy, a publié dimanche une lettre que son frère avait reçue, il y a quelques temps, de la part de Jürgen Klopp. Le frère d'Andy, Chris, se battait contre un cancer et l'entraîneur de Liverpool voulait lui apporter son soutien et l'encourager à lutter contre la maladie.

"Mon frère a reçu cette lettre de Jurgen Klopp alors qu'il suivait un traitement contre son cancer. Quel gentleman" a écrit Andy.

Malheureusement, Chris a perdu son combat contre la maladie. Il est décédé dimanche dernier.

La Lettre de Jürgen Klopp

"Cher Chris,

J'espère d'abord que cela ne vous dérange pas que je vous écrive. Je veux juste que vous sachiez que tout le monde dans la famille Liverpool vous soutient maintenant.

Il y a beaucoup de monde et parfois je m'arrête et je pense au nombre de personnes qui me soutiennent, moi et mes joueurs, et cela me met KO. Mais le fait que nous soyons tous solidaires est ce qui rend ce club si spécial.

J'espère que cela ne vous dérange pas cette fois que je parle pour nous tous quand je dis que nous sommes tous avec vous. Ce ne sont pas que des mots, c'est quelque chose qui compte vraiment pour nous. Quand j'écoute mes joueurs sur ce qui les aide dans les jours difficiles, tout le monde dit que le soutien du club et des fans fait la différence.

Une autre chose qu'ils me disent, c'est que leur famille est la chose la plus importante pour eux. Je n'ai probablement pas besoin de vous le dire car on m'a dit que vous aviez une famille et des amis formidables autour de vous, et que tout le monde faisait de son mieux pour vous soutenir.

Tu ne marcheras jamais seul

Jürgen Klopp"