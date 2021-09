Les Belges à l'étranger - Divock Origi, buteur et passeur, profite de la Coupe de la Ligue pour s'illustrer

(Belga) Divock Origi a été l'un des acteurs majeurs du duel entre Norwich City et Liverpool. Mardi en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, l'attaquant belge a compilé un assist et un but lors de la victoire 0-3 des Reds.

Grâce à une remise de la tête sur corner, Origi a d'abord permis à Takumi Minamino d'ouvrir le score (0-1, 4e). Après un penalty manqué par les Canaries et Tzolis à la 42e, Origi a fait le break à la 50e (0-2). C'est le premier but de la saison pour celui qui n'a plus été appelé par Roberto Martinez chez les Diables Rouges depuis octobre 2020. En fin de partie, Minamino a donné au score son allure définitive (0-3, 80e). Titulaire en défense et capitaine de Watford, Christian Kabasele a été battu 1-3 par Stoke City, pensionnaire de Championship. Nick Powell a ouvert le score pour les Potters (25e) Les Hornets y ont cru pendant 20 minutes après l'égalisation d'Ashley Fletcher (61e) mais Stoke City a émergé dans le final grâce à Sam Clucas (80e) et Josh Tymon (85e).