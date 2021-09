 Qualifications pour le Mondial 2023: les Red Flames offrent un récital offensif contre l'Albanie

L'équipe nationale belge féminine de football s'est imposée 7-0 devant l'Albanie dans son deuxième match de qualifications pour la Coupe du monde 2023 sur la pelouse du stade Roi Baudouin, mardi à Bruxelles. Avec quatre points, les Red Flames occupent la deuxième place du groupe F.



Tessa Wullaert, figure de proue du football féminin en Belgique, a été honorée avant le coup d'envoi de la partie. En effet, l'attaquante de 28 ans du RSC Anderlecht a rejoint le cercle très restreint des "centenaires", où figurent déjà Janice Cayman (115 caps) et Aline Zeler (111 caps).

Après un partage en Pologne (1-1) vendredi, les Belges n'avaient déjà plus vraiment le droit à l'erreur. En effet, la quête de la première place, la seule directement qualificative pour le Mondial, passait forcément par un succès contre les Albanaises, classées au 75e rang du classement FIFA. Dans un match à sens unique, l'équipe d'Ives Serneels n'a jamais été inquiétée. La Belgique (FIFA 19) a hérité d'une foultitude d'occasions en premières mi-temps, dont deux ont été concrétisées par Janice Cayman (1-0, 6e) et Tine De Caigny (2-0, 26e).

Le score aurait pu être plus lourd mais le dernier geste a parfois fait défaut. Au retour des vestiaires, Wullaert a distillé son deuxième assist de la soirée pour De Caigny, qui marqué au petit rectangle (3-0, 50e). Montée au jeu à la 72e, Jassina Blom a inscrit un triplé. D'abord en embuscade d'un centre repoussé par le poteau albanais (4-0, 77e), elle a ensuite repris de la tête un centre venu de la droite (5-0, 78e) avant de voir son tir lointain filer au fond des filets adverses (7-0, 85e). Très active durant toute la rencontre, Wullaert a marqué le 6e but belge, bien trouvée par Blom (6-0, 81e). C'est le 51e but international de la Red Flame.

Au classement, la Belgique compte 4 points et partage la 2e place du groupe F avec la Pologne. La Norvège figure en tête avec six unités. Le Kosovo (1), l'Albanie (1) et l'Arménie ferment la marche. Les Red Flames accueilleront le Kosovo à Louvain le 21 octobre avant de se déplacer, le 26 octobre, à Oslo pour défier la Norvège dans un duel déjà crucial dans la lutte pour la première place. Si elles ont pris part à la phase finale de l'Euro 2017 et disputeront l'Euro 2022, les Red Flames n'ont jamais disputé de phase finale de Coupe du monde. La Belgique avait été battue par la Suisse en barrages pour le Mondial 2019. Vingt-quatre équipes avaient participé à la Coupe du monde 2019 en France. Le Mondial 2023 réunira pour la première fois 32 équipes, du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.



