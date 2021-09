L1: le Paris SG sans Messi à Metz, petit contretemps pour le trio "MNM"

Petit contretemps, le Paris Saint-Germain ne pourra pas approfondir la complicité naissante de son trio magique "MNM", car Lionel Messi, blessé, laisse Neymar et Kylian Mbappé partir sans lui à Metz, mercredi (21h00) pour la 7e journée de Ligue 1.

Fin de la polémique. Pourquoi diable Mauricio Pochettino a-t-il remplacé la "Pulga" contre Lyon, dimanche (victoire 2-1)? Parce qu'il était touché au genou gauche.

"Après une frappe, on a vu qu'il se touchait le genou, il a senti que ça tirait derrière", a expliqué l'entraîneur en conférence de presse.

L'Argentin a passé mardi matin une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui "confirme les signes de contusion osseuse", explique le club dans son bulletin médical, précisant qu'"un nouveau point sera effectué dans 48 heures", donc après le match en Lorraine.

L'image du remplacement controversé de la mégastar a enflammé le vaste monde du football, de l'Argentine à la France en passant par l'Espagne.

- Débats enflammés -

Des théories naissaient déjà sur ce crime de lèse-majesté. Mais "Poche" n'avait pas expliqué dimanche soir que son joueur était blessé, il avait seulement sous-entendu: "Quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il allait bien".

"On est là pour prendre des décisions, parfois ça peut plaire, parfois pas", avait ajouté l'entraîneur argentin, laissant entrebâillée la porte de la polémique.

"Je comprends la situation, je l'accepte comme telle, ce n'est pas du tout une surprise", assura mardi "Poche" au sujet de ces débats enflammés.

"La priorité est toujours le bien-être du joueur, avec les informations que nous avions en interne, le mieux était de le sortir au bout de 75 minutes", précise le technicien argentin.

Quand à la frustration de Messi, captée par les caméras et les appareils photos sur le banc, "tous les grands champions veulent rester toujours sur le terrain, c'est compréhensible", commente Pochettino qui s'est dit "content du jeu de +Leo+".

Dommage pour le PSG que Messi ne puisse pas enchaîner un troisième match avec ses nouveaux complices d'attaque, car la "MNM" commençait à bien coulisser sur certaines actions.

- Neymar en forme -

Le trio, scruté à la loupe, n'a que 125 minutes de vie commune. Même avec des joueurs de cette classe, il faut un peu de temps pour organiser les meilleurs circuits, et mieux défendre collectivement, avec des stars pas forcément reines du repli.

Mais contre Lyon, la MNM a déjà plus montré sur le terrain en une heure et quart que les 50 minutes à Bruges (1-1), où Mbappé était sorti touché à un pied en début de seconde période.

Le PSG a d'ailleurs fini par l'emporter contre l'OL, à la dernière seconde, d'un centre de "Kyky" pour Mauro Icardi, sans Messi sur le terrain, poursuivant son départ parfait en L1: six matches, six victoires.

Contre l'OL, Messi a plus souvent cherché Mbappé qu'en Flandres, et sa position en meneur axial d'un 4-2-3-1, avec "Ney" à gauche, le champion du monde en pointe et Angel Di Maria à droite, a mieux fonctionné qu'en Ligue des champions.

Le trio des saisons précédentes (Neymar-Mbappé-Di Maria) va donc se retrouver aux commandes à Metz.

Neymar, percutant devant et assurant sa part de travail défensif, a été le meilleur contre l'OL, montrant qu'il était de retour vers la grande forme.

Di Maria aussi a participé au premier rideau défensif.

"Angel, tactiquement, devait élargir le jeu à droite pour laisser à Messi sa position préférentielle, au centre, centre-droit, pour jouer entre les lignes", explique Pochettino.

Di Maria "devait aussi venir prêter main forte à Ander (Herrera) et (Idrissa) Gana (Gueye) pour qu'ils ne soient pas seuls dans l'axe", ajoute l'Argentin.

Certes, le PSG, toujours privé de son métronome Marco Verratti (genou), se fait encore trop souvent transpercer.

Mais Metz, dernier de L1, plus mauvaise défense (avec Bordeaux) avec 13 buts encaissés, semble largement à la portée de ce PSG.