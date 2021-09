"Je suis Mike, debout, noir et fier”: la réaction magistrale d'un gardien victime de racisme (photos)

Mike Maignan est la dernière victime en date du fléau raciste qui continue de s'installer dans les stades européens. Le gardien français de l'AC Milan a été ciblé par des cris et insultes racistes lors d'un match contre la Juventus, joué à Turin. Furieux, il a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux.

Et loin d'être dans la simple explication des faits, Maignan a proposé un texte magnifique et plein de bon sens pour amener les choses à bouger. "Tant que l'on considère ces évènements comme des "incidents isolés" et que l'on n'aura pas une action globale, l'histoire est amenée à se répéter, encore et encore et encore", écrit notamment l'international français. "Nous avons besoin d'être plus nombreux et d'être tous unis dans cette bataille pour la société qui dépasse le cadre du football. Dans les instances, les personnes qui décident savent-elles ce que ça fait d'entendre des insultes et des cris nous reléguer au rang d'animal. (...). Je ne suis pas une ‘victime’ du racisme. Je suis Mike, debout, noir et fier”.

Des propos forts, poignants qui, espérons-le, seront suivis d'actes concrets de ceux qui peuvent lutter contre le racisme. La Juventus, de son côté, a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les agissements de ses fans.