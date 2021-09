Daniel Van Buyten opposé à Tony Parker, Pierre Gasly ou... Jul lors d'un match de gala

Le 13 octobre prochain, le club de l'OM organise un match de gala en faveur de l'unicef. Ce match des héros permet de revoir ensemble sur le terrain, certains des grands noms de l'histoire du club, opposés à des sportifs qui ont l'habitude de porter les valeurs de l'unicef.

Et la bonne nouvelle, c'est que Daniel Van Buyten en sera. L'ancien Diable Rouge sera de la partie dans la défense de Marseille, aux côtés de joueurs comme Barthez, Basile Boli ou Didier Drogba. Côté unicef, on aura droit au pilote de F1 Pierre Gasly, à Tony Parker ou encore à Jul et Matt Pokora.