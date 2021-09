Eurocoupe FIBA (d) - Courtrai s'incline lourdement devant Tarbes

(Belga) Courtrai s'est incliné mercredi soir à domicile devant les Françaises de Tarbes (41-96) à l'occasion de la manche aller du tournoi qualificatif pour l'Eurocoupe FIBA dames.

Après un premier quart-temps plutôt équilibré (18-23), les Courtraisiennes ont subi les foudres des visiteuses qui se sont appuyées sur leur duo Ana Tadic (14 points, 10 rebonds et 6 passes) et Julie Wojta (26 points) pour planter un 8-20 au deuxième quart et virer en tête à la pause (24-43). Au retour des vestiaires, les Françaises profitaient des nombreuses pertes de balle de Courtrai (27 au total) pour faire grimper l'écart (30-73) et facilement s'imposer (41-96). Silke Storm termine meilleure marqueuse de Courtrai avec 11 points. Le match retour est prévu en France, mercredi prochain. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase de poules de l'Eurocoupe FIBA dames et reversé dans la poule L en compagnie de Brno (République tchèque), de Villeneuve-d'Ascq (France) et du vainqueur du duel entre Haukar (Islande) et Sportiva/AzorisHotels (Portugal).