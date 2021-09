Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid s'impose facilement contre le promu Majorque, Eden Hazard reste sur le banc

(Belga) Le Real Madrid a repris les commandes de la Liga dans la foulée de sa victoire aisée contre les promus de Majorque mercredi lors de la 6e journée du championnat espagnol de footbal. Avec Thibaut Courtois titulaire et Eden Hazard cantonné sur le banc, les Madrilènes se sont imposés 6-1 dans le sillage de Marco Asensio, auteur d'un triplé. Karim Benzema a encore noirci la feuille de statistiques en compilant deux buts et autant d'assists.

Les troupes de Carlo Ancelotti ont conservé leur brevet d'invincibilité cette saison et affichent le bilan de 16 points sur 18 ainsi que la meilleure attaque de la série avec la bagatelle de 21 buts marqués. Le match était déjà décidé à la demi-heure quand Asensio, pour sa première titularisation, a fait 3-1. Formé à Majorque, où il est passé pro en 2013, Asensio a inscrit un triplé (24e, 29 et 55e) et est sorti sous les vivats du public de Bernabeu à la 72e. Karim Benzema a été l'autre grand monsieur du soir en compilant deux buts (3e, 78e) et autant d'assists. L'attaquant français, capitaine depuis le départ de Sergio Ramos, aurait lui aussi pu inscrire un triplé mais le VAR lui a retiré une réalisation en raison d'une faute commise sur son défenseur. Monté au jeu, Isco a donné son allure définitive après un bel effort de Vinicius (84e). Si Courtois n'a rien pu faire sur le goal de Majorque inscrit à la 25e, le portier des Diables Rouges a réalisé une belle parade en fin de match, remportant son duel contre Abdon Prats (90e). Au classement, le Real compte 16 points et devance son voisin de l'Atlético de Madrid (14) et le FC Séville (11). Samedi, la Maison Blanche accueillera Villarreal.