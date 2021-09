La Fashion Week de Londres surprend avec un défilé en maillots de football (vidéos)

Pour la Fashion Week de Londres de cette année, la styliste espagnole Carlota Barrera a fait défiler ses mannequins avec des maillots de foot de l'équipementier américain New Balance.

Lors de ce défilé 100% numérique ce mardi 21 septembre, on a pu apercevoir 21 looks différents avec le maillot à domicile du LOSC (Ligue 1), du FC Porto (Liga NOS), de l'AS Roma (Serie A) et de l'Athletic Bilbao (Liga Santander). Le style vestimentaire mélange à la fois le sportwear et le streetwear.

Dans une interview pour l'agence de presse espagnole "Efe", la styliste espagnole a déclaré "Je voulais sortir le football de son contexte et de son habitat naturels et traditionnellement masculins".

Ce n'est pas la première fois que les équipementiers sportifs essaient de trouver un nouveau public notamment à travers la mode. On peut notamment citer le Paris Saint-Germain avec Koché en 2017 ou Louis-Gabriel Nouchi en 2020. un autre exemple serait l'Ac Milan avec Diesel.

D'autres clubs font simplement poser leurs joueurs avec des vêtements de marque comme le Real Madrid avec Hugo Boss, dont le partenariat remonte à 2015.

Et la connivence ne s'arrête pas là, Paulo Dybala, attaquant de la Juventus avait même participé comme mannequin à la Fashion Week de Milan en 2018.