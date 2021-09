Ce joueur de la Spezia célèbre son but face à la Juventus comme Cristiano Ronaldo (vidéo)

La Juventus de Turin, bien que menée 2-1, a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant 2-3 sur le terrain de la Spezia ce mercredi dans un match comptant pour la cinquième journée de Serie A. Le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt a donné la victoire aux siens à la 72e minute.

C'est avec soulagement que les supporters, les joueurs et l'entraîneur de la Juventus ont accueilli les trois coups de sifflet de l'arbitre lors de ce déplacement de la Vieille Dame sur la pelouse de la Spezia. En position de relégables avant le début de la rencontre, les Bianconeri ne comptaient aucune victoire et seulement deux unités en quatre rencontres, soit la moitié des points de leur adversaire du jour. Devant au score grâce à Moise Kean (28e), la Juventus a bien cru revivre une nouvelle désillusion après que la Spezia n'égalise à la 33e et ne prenne même l'avantage par Janis Antiste peu après la mi-temps (49e).

Heureusement pour eux, les hommes de Massimiliano Allegri ont pu compter sur Federico Chiesa pour ramener les deux équipes à égalité à la 66e minute de jeu, avant que le défenseur Matthijs de Ligt n'offre le premier succès à un peu plus d'un quart d'heure du terme (72e).

Au classement, les Turinois se donnent un peu d'air au classement et remontent temporairement à la 12e place avec cinq unités.